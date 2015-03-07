Мигрантов из Петербурга осудили на полтора года за драку с палками

В Северной столице пятеро приезжих получили реальные сроки за массовое побоище. Инцидент произошел у жилого дома, пострадал случайный прохожий.

Суд в Санкт-Петербурге вынес вердикт группе иностранных граждан. Пятерых мужчин признали виновными в хулиганстве и отправили в колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев.

Инцидент произошёл 16 сентября 2025 года на Лиговском проспекте у дома 44, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Повод для разборок оказался незначительным. При большом скоплении людей злоумышленники нашли деревянные палки и начали ими наносить удары. От их действий пострадал гражданин К., который оказался рядом. Ему пришлось пережить боль от одного удара по голове и ещё шести по корпусу.

Четверо фигурантов полностью признали свою вину. Пятый участник драки отказался от признания, заявив, что лишь оборонялся от нападавших.

