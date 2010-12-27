Мигранты чаще всего нарушают закон в Центральном районе

В Санкт-Петербурге за девять месяцев мигранты совершили 2101 преступление

Центральный район Санкт-Петербурга стал самым криминогенным регионом города с высоким уровнем преступности среди приезжих в период с января по сентябрь 2017 года. Об этом сообщает "Петербургский Дневник", ссылаясь на местный информационно-аналитическом центр.

Как стало известно, в Центральном районе города на 100 тысяч человек приходится 147 преступлений, совершенных мигрантами. Этот показатель вырос на 22 случая по сравнению с девятью месяцами прошлого года. В остальных районах также зафиксирован высокий уровень преступности с участием иностранных граждан (Петроградский, Адмиралтейский, Василеостровский, Фрунзенский). Самый низкий уровень демонстрирует Колпинский и Петродворцовой районы, рассказали в аналитическом центре.

В целом, исследование показало, что в Санкт-Петербурге за указанный период мигранты совершили 2101 преступление, что выше показателей прошлого года на 4,3 процента. Больше всего нарушение зафиксировано среди выходцев из государств-участников СНГ – 1989 преступлений.

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