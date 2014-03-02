Мигрантам официально запретили работать курьерами в Петербурге

В Петербурге ввели запрет на работу курьерами для мигрантов ограничение действует до конца 2025 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее иностранным гражданам работать курьерами в городе до конца 2025 года. Целью документа является борьба с нелегальной занятостью, повышение качества курьерских услуг и создание рабочих мест для российских граждан, преимущественно молодых специалистов и студентов вузов., сообщила пресс-служба Смольного.

Решение коснется всех мигрантов, занимающихся доставкой, однако власти отмечают, что доля иностранных работников в этой сфере сравнительно невелика и запрет не окажет существенного влияния на рынок услуг. Новые правила направлены на улучшение контроля и безопасность курьерской деятельности в Санкт-Петербурге.

Ранее был задержан 16-летний курьер мошенников, забравший у пенсионера с Корпусной улицы 11,3 млн рублей.

