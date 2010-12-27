Гражданина Таджикистана подозревают в половых отношениях с 15-летней петербурженкой

Полиция проводит проверку.

Петербургская полиция задержала 22-летнего гражданина Таджикистана. Он подозревается в половом сношении с 15-летней школьницей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 19 июня этого года. Также во время расследования выяснилась, что молодой человек с 31 декабря 2017 по 1 января 2018 уже вступал в половые отношения с 15-летней ученицей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

За данную статью предусмотрено: обязательные работы (максимально – 480 часов); ограничение свободы сроком до 4-ех лет; лишение свободы сроком до 4-ех лет.

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Фото: Piter.TV