В Ленобласти грузчик вступил в интимную связь с восьмиклассницей

В полицию обратилась учительница и, по совместительству, мать девочки.

В Кингисеппском районе Ленинградской области несовершеннолетняя школьница вступила в интимную связь с грузчиком. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В пятницу, 26 октября, в полицию обратилась учительница Лесобиржской средней школы. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что 28 сентября у ее дочери (2003 год рождения) был в гостях молодой человек 1996 года рождения. Он вступил в половой контакт с девочкой.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Только известно, что молодой человек уже имел судимость.

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