  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигрант подозревается в совращении 10-летней девочки в Невском районе
Сегодня, 14:55
115
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Мигрант подозревается в совращении 10-летней девочки в Невском районе

0 0

Возбуждено уголовное дело.

Жительница Невского района накануне обратилась в полицию и сообщила, что ее 10-летнюю дочь растлил 30-летний сосед по коммуналке. В совершении преступления подозревается гражданин Киргизии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый прибыл в Россию в августе на заработки. Полиция задержала мужчину, возбуждено уголовное дело, проводится проверка. 

Ранее мы писали, что мать обнаружила труп 4-летнего сына в квартире на Нахимова.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, совращение, уголовное дело
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии