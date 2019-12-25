Мигрант подозревается в совращении 10-летней девочки в Невском районе

Возбуждено уголовное дело.

Жительница Невского района накануне обратилась в полицию и сообщила, что ее 10-летнюю дочь растлил 30-летний сосед по коммуналке. В совершении преступления подозревается гражданин Киргизии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый прибыл в Россию в августе на заработки. Полиция задержала мужчину, возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Ранее мы писали, что мать обнаружила труп 4-летнего сына в квартире на Нахимова.

Фото: Piter.tv