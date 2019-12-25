Мигрант решил опробовать найденное им на работе ружье в помещении в Петербурге

Он сделал несколько выстрелов в потолок из чужого ружья и напугал соседей.

Гражданин Средней Азии сделал несколько выстрелов из ружья, которое нашел в квартире во время ремонта у своего работодателя. Мужчину доставили в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 19-го февраля в полицию Выборгского района поступило заявление о том, что на лестничной клетке дома на Приозерском шоссе ходит мужчина с ружьем. Оказалось, что 31-летний Константин делал в квартире ремонт и увидел сейф. Ради интереса он вскрыл его и нашел охотничье ружье хозяина. Мужчина решил сделать два выстрела в ванной комнате в потолок, после чего вышел на лестничную клетку. Своими действиями он напугал соседей. Никто не пострадал.

Нарушитель спокойствия находится в России без регистрации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция разыскивает мужчин, устроивших стрельбу из автомата на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.TV