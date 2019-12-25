Полиция разыскивает мужчин, устроивших стрельбу из автомата на проспекте Энгельса

После выстрелов нарушители спокойствия сели в иномарку и уехали.

Неизвестные стреляли из автомата в воздух у дома №27 по проспекту Энгельса. Теперь злоумышленников разыскивает полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в правоохранительные органы поступило в 24-м часу 19-го февраля от курьера. Сотрудники полиции прибыли на место и опросили заявителя. По его словам, он видел компанию из нескольких человек. Один из них сделал несколько выстрелов в воздух предметом, похожим на автомат. После этого компания скрылась на "Тойте Камри".

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на проспекте Энгельса накрыли подпольное казино.

Фото: Piter.TV