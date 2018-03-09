Мигрант, обвиняемый в изнасиловании подростка в Петербурге, отправлен в СИЗО

По его месту жительства и работы прошли обыски.

По ходатайству следователей Центрального района ГСУ СК РФ по Петербургу 19-летнему уроженцу Республики Таджикистан, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, следствие установило, что в ночь на 3 июня в номере одного из хостелов на Советской улице мужчина совершил в отношении несовершеннолетней преступление против ее половой неприкосновенности. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Известно, что фигурант находится в стране незаконно. По его месту жительства и работы прошли обыски.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка из Ленобласти сообщила о незнакомце, который пытался изнасиловать ее спящей.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу