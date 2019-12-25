Мигрант насмерть переехал мужчину в Ленобласти

Тело мужчина спрятал в старом сарае.

После конфликта гражданина Узбекистана с пешеходом в деревне Порошкино Всеволожского района произошло убийство. Как выяснилось, мигрант решил задавить оппонента. Об этом стало известно Piter.TV

Ссора между мужчинами произошла еще 3 августа. В пятницу, 5 августа, местный житель нашёл в старом заброшенном сарае тело с многочисленными травмами. На следующий день был задержан 35-летний мигрант. Как удалось установить, в порыве ярости он намеренно переехал незнакомца на своём автомобиле Daewoo Nexia, а затем спрятал труп.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 54-летний извращенец в течение месяца вступал в интимные отношения с ребенком.

Фото: Piter.TV