Мигрант изнасиловал школьницу в парке "40-летия ВЛКСМ"

Насильник напал на свою жертву возле лодочной станции.

Во вторник, 3 марта, в полицию города Колпино поступило сообщение от 40-летнего сторожа "Парка культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ". Мужчина рассказал, что видел, как у лодочной станции неизвестный пристает к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего безработного гражданина Узбекистана. Днем позже, 4 марта, в полицию обратилась 33-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что задержанный изнасиловал ее 13-летнюю дочь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что иностранец изнасиловал семиклассницу в гостинице в Петербурге.

Фото: Piter.TV