Иностранец изнасиловал семиклассницу в гостинице в Петербурге

В полицию с заявлением обратилась мать девочки.

В центре Петербурга гражданин Таджикистана изнасиловал 14-летнюю школьницу из Узбекистана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратилась мать девочки. С ее слов, 27 февраля около трех часов ночи в отеле на Садовой над её дочкой надругался 18-летний молодой человек. Сейчас его ищет полиция, временно он зарегистрирован в Пушкине.

При этом мать школьницы уже имеет административное предупреждение за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее массажист изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Фото: Piter.TV