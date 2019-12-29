Массажист изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

Потерпевшая находилась в гостях.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в пятницу, 28 февраля, с заявлением в полицию обратилась руководитель отдела опеки и попечительства МО "Красненькая речка".

Она сообщила о том, что в своей квартире на Дачном проспекте, д. №2. массажист медицинской клиники "Хелиберг" изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Известно, что пострадавшая в этой квартире находилась в гостях. Сама она из Орловской области.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что безработный мигрант надругался над двумя школьницами в Петербурге.

Фото: Pixabay