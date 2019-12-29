Массажист изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в пятницу, 28 февраля, с заявлением в полицию обратилась руководитель отдела опеки и попечительства МО "Красненькая речка".
Она сообщила о том, что в своей квартире на Дачном проспекте, д. №2. массажист медицинской клиники "Хелиберг" изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
Известно, что пострадавшая в этой квартире находилась в гостях. Сама она из Орловской области.
Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что безработный мигрант надругался над двумя школьницами в Петербурге.
Фото: Pixabay
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