В Ленобласти мигранта подозревают в изнасиловании 15-летней девочки

На своего знакомого заявил отец девочки.

В Ленинградской области мигранта подозревают в изнасиловании девочки-подростка. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

В полицию Гатчинского района 7 апреля обратился 43-летний мужчина. Он пришёл с заявлением на своего 39-летнего знакомого по имени Джамшид. По словам мужчины, находясь у него дома в сентябре 2024 года, иностранец совершил в отношении его 15-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

Гражданина Таджикистана задержали 7 апреля в поселке Дружная Горка. Иностранец находится в СК по Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также 27-летний индус подозревается в домогательствах 16-летней петербурженки. Девочка сообщила, что у входа на станцию "Площадь Восстания-2" иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Фото: Piter.tv