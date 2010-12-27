Мигрант изнасиловал 70-летнюю жительницу Купчино

Она призналась, что сама пригласила его в гости.

Женщина 70-ти лет из Петербурга стала жертвой сексуального насилия. Об этом 17-го июня сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, накануне, 16-го июня, в четвертом часу дня пенсионерка сообщила в полицию о постороннем в ее квартире на Софийской улице. Полицейские задержали 36-летнего гражданина Узбекистана. Также петербурженка сообщила, что мигрант применил к ней физическую силу и изнасиловал. Позже женщина призналась, что сама пригласила мужчину в гости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Мигранта взяли под стражу на основании статьи 91 УПК РФ. Далее разбираться в деталях случившегося будет Следственный комитет.

Ранее Piter.TV сообщил об ограблении двух несовершеннолетних в Петербурге.

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