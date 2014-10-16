Мигрант избил палкой посетителя кафе в Северном Медведкове

Полиция задержала иностранца, у который нарушил режим пребывания в России.

В северо-восточной части российской столицы по подозрению в хулиганстве сотрудники полиции задержали мигранта. В прес-сслужбе МВД по региону уточнили, что в кафе на Широкой улице сработала кнопка тревожной сигнализации, после чего оперативный дежурный незамедлительно направил на место происшествия ближайший наряд. На месте инцидента правоохранительные органы с поличным задержали 27-летнего безработного мужчину, прибывшего в РФ с территории одного из государств ближнего зарубежья.

Иностранец, находясь рядом с заведением общепита, из хулиганских побуждений напал на прохожего и, используя в качестве оружия палку, нанёс ему несколько ударов в область головы и туловища. пресс-служба МВД по городу

Потерпевший, 39-летний житель Москвы получил множественные ушибы и ссадины. В настоящее время в отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП за нарушение режима пребывания. Мигрант находился в России с просроченной регистрацией. Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа