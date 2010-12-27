В Ленобласти нерадивый папаша развращал дочь-семиклассницу

Неладное заподозрила мать девочки и супруга задержанного.

Вечером 1 октября в полицию деревни Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти обратилась 35-летняя гражданка Таджикистана и заявила, что ее муж (также гражданин Таджикистана) развращал их общую дочь. Об этом пишут Невские новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка появилась на свет в 2005 году и сейчас учится в 7 классе. Нерадивого папашу задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти неизвестный с ножом похитил шестиклассницу.

Фото: Piter.TV