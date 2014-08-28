Мигрант из Петербурга получил 3 года колонии за экстремистские призывы в сети

Суд запретил осужденному за экстремизм администрировать сайты на 3 года.

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Фарахманда Исаева к 3 годам колонии общего режима за публичные призывы к экстремизму в интернете. Об этом 4 августа 2025 года сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что Исаев размещал в интернете призывы к насилию против немусульман и сотрудников правоохранительных органов. В материалах дела фигурировали видеоролик и текстовое сообщение с угрозами.

Помимо лишения свободы, суд запретил осужденному в течение 3 лет администрировать сайты и публиковать информацию в интернете.

Преступление квалифицировано по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мера пресечения была избрана в ходе следствия, подсудимый содержался под стражей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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