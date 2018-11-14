Microsoft создал робота, который выращивает огурцы

Также за звание лучшего создателя робота-фермера борются команды Intel и Tencent.

Команды Microsoft, Intel и Tencent борются в конкурсе Университета Вагенингена в Нидерландах. Их задача – разработать искусственный интеллект, который самостоятельно сможет ухаживать за огурцами в теплице. На одном уровне с ними работают фермеры, которые выращивают овощи привычным, традиционным способом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Venture Beat.

Конкурс стартовал еще в сентябре этого года, итоги подведут в декабре. Пока что лидером является команда Microsoft Research. Жюри (профессоры университета) будет смотреть на эффективность использования ресурсов, надежности искусственного интеллекта и методы, которые использовались при создании модели. Про вкус огурцов ничего не говорится.

Как рассказал главный разработчик команды Tencent Дэвид Валлерстайн, суть конкурса состоит не в том, чтобы научить робота срезать огурцы и укладывать их в пакет, а в создании полностью автономной теплицы, которая принимает решения на основе данных с датчиков.

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Видео: WUR Glastuinbouw/ Youtube