Microsoft прекратит поддержку Windows 10 через месяц

В компании сообщили о прекращении обновлений с октября для данной ОС.

Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года. Соответствующее уведомление сотрудники прес-сслужбы технологической компании выпустили на официальном сайте. Известно, что с октября закончится обслуживание всех версий Windows 10: Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations. О том, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10, стало известно в апреле 2023 года. Главный менеджер по продуктам компании Джейсон Лезенек рекомендовал пользователем перейти на Windows 11, так как никаких дополнительных обновлений функций Windows 10 больше не будет. Позже иностранное СМИ The Verge сообщило читателям, что Microsoft предложил обычным пользователям продлить операционную систему на год за 30 долларов. Для этого необходимо было подключиться к программе дополнительного обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU).

Ежемесячное обновление для системы безопасности за октябрь 2025 года будет последним обновлением, доступным для этих версий. После этой даты устройства под управлением этих версий больше не будут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от последних угроз безопасности. сообщение от Microsoft

По данным от специалистов из "Лаборатории Касперского" на сентябрь 2025 года, больше половины пользователей все еще используют Windows 10. Согласно результатам международного исследования, 51 процент частных пользователей и почти 60 процентов корпоративных клиентов продолжают работать на текущей версии операционной системы. Эксперты предупреждают, что использование устаревших версий ОС в корпоративной инфраструктуре может привести к серьезным рискам для компании. В том числе речь идет о повышенной уязвимости к атакам хакеров и несовместимости устройств с новыми программными обеспечениями. Windows 10 представляет из себя ОС, созданную для персональных компьютеров и рабочих станций. Она была выпущена 29 июля 2015 года. Ее особенностью разработчики называли универсальность, так как ОС могла работать на различных устройствах, начиная от настольных компьютеров, а заканчивая смартфонами и планшетами. Одной из ключевых особенностей Windows 10 стала тесная интеграция с облачными сервисами Microsoft — OneDrive и Office 365. В системе внедрен виртуальный ассистент Cortana. Этот сервис позволяет клиенту управлять компьютером голосом и выполнять различные задачи. Браузер Internet Explorer в ОС был заменен на новый — Microsoft Edge. Пользователи Windows 7 и Windows 8.1 могли бесплатно обновиться до версии Windows 10.

Фото: pxhere.com