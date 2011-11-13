Космические технологии в быту: от антипригарных сковородок до умных трамваев Петербурга

Многие привычные вещи, окружающие нас в быту, изначально были разработаны для покорения космоса. От антипригарных сковородок до систем навигации в смартфонах — путь этих технологий был долгим и тернистым. Как именно научные открытия с орбиты меняют нашу повседневную жизнь, выяснил "Вечерний Санкт-Петербург".

Важно понимать, что технологии не попадают к нам домой прямиком с орбиты. Между запуском космической миссии и появлением гаджета или материала в быту проходят десятилетия. Космос работает как экстремальная лаборатория, объяснил доцент СПбПУ Илья Лавренюк. Там технологии доводятся до предела возможностей, а затем шаг за шагом переходят в науку, промышленность и, наконец, в нашу жизнь. Самым ярким примером такой трансформации является спутниковая навигация (GPS/ГЛОНАСС). Изначально созданная для военных нужд, сегодня она стала фундаментом цифровой цивилизации. Спутники синхронизируют работу банковских систем, мобильных сетей 4G/5G, обеспечивают точное время в интернете и навигацию для всего транспорта — от морских судов до дронов.

Заведующий кафедрой астрономии СПбГУ Сергей Петров отмечает, что именно требования космоса заставили человечество отказаться от фотоплёнки в пользу цифровых матриц (ПЗС), так как работать с плёнкой на орбите было невозможно. Но на этом список "космических подарков" не заканчивается:

Медицина: бесконтактные термометры и костюмы для реабилитации.

Гигиена: безводные шампуни и влажные салфетки.

Питание: сублимированные продукты.

Одежда: термобельё и утеплители.

Даже на кухне мы пользуемся космическим наследием. Антипригарная посуда и износостойкие покрытия появились благодаря материаловедению, необходимому для защиты спутников. Многослойная теплоизоляция и аэрогели, спасающие аппараты от перепадов температур, теперь работают в наших термосах, туристической одежде и строительных утеплителях.

Найти "космический след" можно даже в супермаркете. Фольгированные пакеты для чипсов — это адаптированная версия упаковки, разработанной для защиты аппаратуры от радиации и сохранения герметичности в вакууме.

Однако у космоса есть свои недостатки. В мегаполисах, таких как Петербург, стандартный GPS часто работает с перебоями из-за плотной застройки, искажающей сигнал. Для решения этой проблемы российские инженеры создали систему, не зависящую от спутников.

Именно эта технология позволяет трамваям в Петербурге быть "умными". Система автопилотирования Cognitive Pilot использует собственные алгоритмы позиционирования. Это необходимо для того, чтобы трамвай мог отличить сигнал своего светофора от встречного, избегать столкновений и точно соблюдать скоростной режим.

Главное преимущество — полная автономность: системе не нужны ни Wi-Fi-маяки, ни другие внешние сигналы. Сегодня 336 трамваев в городе оснащены этой технологией, а с 2022 года ей оборудуют все новые вагоны на всех 39 маршрутах города.

