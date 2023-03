Microsoft представила функцию Copilot на базе ИИ для приложений Microsoft 365

Официальная презентация прошла на мероприятии The Future of Work with AI.

Американская технологическая компания Microsoft представила общественности новую функцию Copilot, разработанную на базе искусственного интеллекта для приложений Microsoft 365. В этот перечень входят такие сервисы как Word, Outlook, PowerPoint, Excel и Teams. Программа поможет пользователю генерировать контент, анализировать данные и создавать ответы на электронные письма. При этом улучшается производительность и качество работы юзера. Официальная презентация прошла на мероприятии The Future of Work with AI. Авторы уточнили, что Word Copilot может помочь пользователю быстро составить письмо или оформить научную работу. В Excel сервис может предложить человеку автоматическое заполнение таблицы или формулы для решения математических задач. В PowerPoint Copilot предлагает пользователю идеи для дизайна слайдов или помощь в оперативном создании презентации на основе уже имеющихся сведений. На текущий момент функция Copilot уже тестируется в 20 компаниях, включая восемь из них, которые находятся в списке Fortune 500. В скором времени проект станет доступен для большего количества клиентов.