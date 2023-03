Глава Xbox Спенсер рассказал о разработке Fable и о том, во что играет в последнее время

Фил Спенсер рассказал о сделке с Activision Blizzard.

Глава компании Xbox Фил Спенсер рассказал журналистам о разработке проекта Fable. Известно, что СМИ взяли интервью у специалиста во время его посещения Лондона. Эксперт пояснил, что он лично продолжает следить за разработкой перезапуска серии Fable, так как прикладывал руку к созданию оригинальной версии, которая вышла еще в 2004 году.

Фил Спенсер поразмышлял в эфире программы о предназначении и развитии искусственного интеллекта. Известно, что в данный момент глава Xbox активно играет в такие проекты Vampire Survivors и Hi-Fi Rush. Также Фил Спенсер позитивно оценил стратегию Age of Empires 2. Он добавил, что во время поездок и путешествий берет с собой такие гаджеты как Xbox Series S и портативный дисплей xScreen. Авторы YouTube-канала Xbox On затронули вопрос, касающийся заключения сделки с Activision Blizzard. Глава Xbox отметил стремление его компании сделать компьютерную игру Call of Duty доступной для большего количества пользователей. В скоромбудущем Фил Спенсер планирует посетить офис Ninja Theory для того, чтобы посмотреть на разработку Hellblade 2. Также в планах команды обсудить летнее шоу, которое Microsoft приготовила на июнь.

Глава Xbox прокомментировал публичную перепалку Microsoft и Sony.

Фото и видео: YouTube / Xbox On