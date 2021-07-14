Microsoft представила Windows 365

Компании получат доступ к "облачной" операционной системе со 2 августа.

Компания Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows 365.

В опубликованном на сайте компании заявлении уточняется, что новая система предназначена для получения доступа к приложениям и данным с любого устройства в любом месте.

Windows 365 обеспечит бесперебойную работу тем компаниям, чьи сотрудники работают в дистанционном режиме. Они получат доступ к "облачной" операционной системе со 2 августа. За ее использование необходимо будет платить каждый месяц по количеству подключенных пользователей. Однако в Microsoft пока не уточнили расценки на использование ОС.

Ранее Microsoft может ограничить сроки бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11.

Видео: Microsoft 365