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Microsoft может ограничить сроки бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11
Сегодня, 12:02
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Microsoft может ограничить сроки бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11

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Однако это должно случиться не раньше, чем через год после запуска новой ОС.

В официальном блоге Microsoft появилась информация, что сроки апдейта до новой операционной системы могут ограничить. Речь идет о переходе с Windows 10 на Windows 11.

В корпорации отметили, что оставляют за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Однако произойти это должно не раньше, чем через год после запуска программы апдейта.

При этом для обновления компьютер тоже должен соответствовать некоторым требованиям, в том числе к "железу".

Ранее мы писали, что релиз Windows 11 может состояться в октябре 2021 года. 

Фото: pixabay 

 

Теги: windows 11
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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