Microsoft может ограничить сроки бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11

В официальном блоге Microsoft появилась информация, что сроки апдейта до новой операционной системы могут ограничить. Речь идет о переходе с Windows 10 на Windows 11.
В корпорации отметили, что оставляют за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Однако произойти это должно не раньше, чем через год после запуска программы апдейта.
При этом для обновления компьютер тоже должен соответствовать некоторым требованиям, в том числе к "железу".
Ранее мы писали, что релиз Windows 11 может состояться в октябре 2021 года.
Фото: pixabay
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