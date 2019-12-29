Из системы уберут плиточный интерфейс.

Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс. Об этом сообщает Windows Latest, ссылаясь на разработчиков.

Уточняется, что "Плитку" заменят на список приложений, которые пользователь запускает чаще всего. Замена меню "Пуск" запланирована на ближайшие несколько циклов обновления и состоится не позже 2021 года. Компания хочет переделать меню из-за неактуальности нынешних элементов.

"Плитка" появилась вместе с Windows 8 в 2012 году. На ней расположены ярлыки программ, ссылки на сервисы в интернете, виджеты и справочная информация. Аналогичный дизайн использовался в мобильной версии Windows 10.

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