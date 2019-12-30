Летчикам облегчат задачу при плохих метеоусловиях.

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке. Об этом RT сообщил представитель Объединённой авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.

На данный момент разработчики уже внедряют технологию в самолеты. Новая технология включает в себя раз инновационных комплексов. В частности, используется навигационно-измерительный блок. Цифровая система позволит повысить безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях. Пилот сможет выйти на глиссаду за меньшее время при помощи автоматики

Ранее в Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы.

Видео: YouTube/Haci Productions