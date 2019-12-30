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МиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке

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Летчикам облегчат задачу при плохих метеоусловиях.

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке. Об этом RT сообщил представитель Объединённой авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.

На данный момент разработчики уже внедряют технологию в самолеты. Новая технология включает в себя раз инновационных комплексов. В частности, используется навигационно-измерительный блок. Цифровая система позволит повысить безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях. Пилот сможет выйти на глиссаду за меньшее время при помощи автоматики

Ранее в Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы.

Видео: YouTube/Haci Productions

Теги: беспилотная посадка, вертолёт, миг-35
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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