В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы. Об этом "Известиям" заявил генерал армии, замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
Курсантам и призывникам кроме набора с курткой и брюками вручат шапочку и спортивные туфли. Известно, что костюм для бойцов изготовлен из облегченного трикотажа камуфлированной расцветки. К нему прилагается новая сумка для хранения личных вещей. Ее сделали вместительнее на 30%.
Ранее Piter.tv писал о том, что сербские Миг-29 сопроводили борт Сергея Шойгу над Республикой.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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