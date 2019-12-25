Призывников этого года ждет обновление.

В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы. Об этом "Известиям" заявил генерал армии, замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Курсантам и призывникам кроме набора с курткой и брюками вручат шапочку и спортивные туфли. Известно, что костюм для бойцов изготовлен из облегченного трикотажа камуфлированной расцветки. К нему прилагается новая сумка для хранения личных вещей. Ее сделали вместительнее на 30%.

Ранее Piter.tv писал о том, что сербские Миг-29 сопроводили борт Сергея Шойгу над Республикой.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

