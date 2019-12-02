Полет самолета засняли на видео.

Самолет МиГ-29К "необычно" улетел с авианосца. На YouTube-платформе 30 марта опубликован ролик взлета палубного истребителя с авианосца Vikramaditya ВМС Индии. Автор видео отметил, что съемка велась оператором с необычного ракурса". Благодаря этому пользователи смогли увидеть работу двух двигателей. Они сопровождают разгон, взлет и набор высоты истребителем.

Ранее The National Interest заявлял, что Миг-29 является самолетом с "ужасной репутацией". Ее истребитель получил из-за "многочисленных неудач в разнообразных конфликтах". Такой репутации, по мнению автора статьи Себастьяна Роблина, удостоился единственный советский истребитель четвертого поколения.

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Фото и видео: YouTube/Чингис Дамбиев, РУСЬ