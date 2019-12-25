Межпоселенческая библиотека подготовила мероприятия к 9 мая

Книголюбам предложат поучаствовать в диалогах, мастер-классах и конкурсах в виртуальном формате.

Сотрудники Межпоселенческой библиотеки Выборгского района готовы встретить юбилей Великой Победы несмотря на эпидемию коронавируса. Все памятные мероприятия учреждения пройдут онлайн. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, различные акции запланированы как до, так и после официальной даты праздника. Среди них – диалог "Читая книги о войне", детский конкурс буктрейлеров "Мой герой", викторина "Книга, музыка, кино на войне и о войне". Все мероприятия пройдут на странице библиотеки ВКонтакте.

Напомним, что дистанционные мероприятия проходят во многих учреждениях культуры Выборгского района. Ранее мы рассказали о мероприятиях ко Дню Победы, которые пройдут в библиотеке Алавара Аалто.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, ВКонтакте / biblio.vyborg