Международный муниципальный форум стран БРИКС состоится в Петербурге в ноябре

Идея создания Международного муниципального форума была одобрена на саммите министров стран БРИКС в ЮАР в июле 2018 года.

В этом году Международный муниципальный форум стран БРИКС пройдет в Петербурге в ноябре. Совещание организационного комитета состоялось накануне в Мариинском дворце, сообщила пресс-служба Законодательного собрания города.

Председатель оргкомитета Михаил Черепанов подчеркнул, что кроме основного форума, который пройдет 20 и 21 ноября в Санкт-Петербурге, планируются конференции и круглые столы в различных регионах России, включая Самару и Пермь. Также предусмотрены деловые миссии от российских регионов в такие страны, как Бразилия, Вьетнам, Камерун и ОАЭ.

В прошлом году, когда Россия председательствовала в БРИКС, были проведены два крупных события: VI Международный муниципальный форум БРИКС в Москве и Экономический конгресс VI ММФ БРИКС в Санкт-Петербурге. Эти мероприятия собрали более 6000 участников из более чем 100 стран, а также около 3600 делегатов из 61 государства. Форум стал площадкой для подписания 307 соглашений о международном муниципальном сотрудничестве между городами России и странами БРИКС, а еще 80 соглашений были заключены в рамках экономического конгресса.

Идея создания Международного муниципального форума была одобрена на саммите министров стран БРИКС в ЮАР в июле 2018 года. Основная цель форума заключается в обмене положительным опытом, выполнении государственных задач на местном уровне и улучшении социально-экономического положения муниципалитетов.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга