Турнир открыли на стадионе "Юбилейный".

В Петербурге открыли Международный юношеский турнир по самбо "Победа". Об этом в пятницу 11 мая сообщает издание "Мойка 78".

Турнир открыли на стадионе "Юбилейный". На церемении присутствовал губернатор Полтавченко. Он подчеркнул, что самбо в России является национальным видом спорта, учит преодолению трудностей и уважению противника.

В турнире "Победа" принимут участие сборные команды городов-героев, федеральных округов РФ и городов Воинской славы. Возрастная категория участников - 15-16 лет. В Северной столице турнир проходит уже в седьмой раз.

Отметимчто 11 мая Георгий Полтавченко наградил многодетные семьи Петербурга.

Фото: ОФИЦ.ТУРНИРЫ ПО БОЕВОМУ САМБО В ПЕТЕРБУРГЕ / группа ВКонтакте.