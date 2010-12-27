Многодетным семьям в Северной столице вручили почетные знаки

В этом году почетное звание получили 14 петербургских семей.

Георгий Полтавченко вручил многодетным семьям удостоверения и знаки к почетному званию города "За заслуги в воспитании детей". Церемония прошла в пятницу 11 мая.

В этом году почетное звание получили 14 петербургских семей из Колпинского, Петродворцового, Невского и других районов города. Знак первой степени получили супруги Брянские, воспитывающие 13 детей.

По словам губернатора, в Северной столице каждый седьмой ребенок воспитывается в многодетной семье. Полтавченко сообщил, что правительство Петербурга будет помогать многодетным семьям и обеспечивать детей образованием.

Церемония награждения почетными знаками проводится в Петербурге ежегодно перед Международным днем семьи, который отмечают 15 мая. Звание присваивается многодетным родителям, чьи дети достигли успехов в учебе, спорте и искусстве.

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