Самбистка из спортшколы "Локомотив" завоевала "серебро" на Всероссийских соревнованиях
Сегодня, 12:24
Состязания прошли в "Экспофоруме".

Самбистка София Чернявская, которая обучается в спортивной школе "Локомотив", завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 килограммов на Всероссийских соревнованиях "Кубок пяти морей на призы Росрыболовства" среди юношей и девушек 12-14 лет. Состязания прошли в "Экспофоруме", сообщили в администрации Выборгского района Петербурга. 

В турнире поучаствовали 181 спортсмен и 40 тренеров. Финал завершил масштабный проект, стартовавший в начале года. В течение сезона турниры состоялись в Улан-Удэ, Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Астрахани и Петропавловске-Камчатском. 

Такие проекты формируют будущее российского самбо, помогают воспитывать новое поколение чемпионов. 

Пресс-служба администрации Выборгского района 

Ранее петербургский пловец рассказал о выступлении на паралимпийских играх в Сингапуре. 

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга 

