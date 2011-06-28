Самбистка из спортшколы "Локомотив" завоевала "серебро" на Всероссийских соревнованиях

Состязания прошли в "Экспофоруме".

Самбистка София Чернявская, которая обучается в спортивной школе "Локомотив", завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 килограммов на Всероссийских соревнованиях "Кубок пяти морей на призы Росрыболовства" среди юношей и девушек 12-14 лет. Состязания прошли в "Экспофоруме", сообщили в администрации Выборгского района Петербурга.

В турнире поучаствовали 181 спортсмен и 40 тренеров. Финал завершил масштабный проект, стартовавший в начале года. В течение сезона турниры состоялись в Улан-Удэ, Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Астрахани и Петропавловске-Камчатском.

Такие проекты формируют будущее российского самбо, помогают воспитывать новое поколение чемпионов. Пресс-служба администрации Выборгского района

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга