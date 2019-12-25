Международный конгресс "Африка ищет решения" начался в Петербурге

Основным предметом обсуждения для участников стали вопросы повышения экономической интеграции РФ и Африки, а также разработка единой системы оценки компетенций.

В Горном университете начался Международный конгресс "Африка ищет решения" при участии правительства Петербурга. Об этом сообщил пресс-служба Смольного.

Открыл мероприятие губернатор Северной столицы Александр Беглов. Основным предметом обсуждения для участников стали вопросы повышения экономической интеграции РФ и Африки, а также разработка единой системы оценки компетенций. Кроме того, поднимается вопрос о создании Российско-Африканского Консорциума технических вузов, который будет объединять 42 страны.

Всего в Петербурге насчитывается 69 высших учебных заведений, из которых 27 специализируются на подготовке инженеров. Кроме того, почти две тысячи студентов из стран Африки получают высшее образование в городе на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге растет число соискателей из стран Африки.

Фото: Правительство Петербурга