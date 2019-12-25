Международный фестиваль "Петербургская музыкальная весна" стартует 11 мая

Вход на фестиваль будет свободным.

В этом году с 11 по 25 мая в Северной столице пройдёт 56-ой международный фестиваль "Петербургская музыкальная весна". Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Во вторник, 11 мая, в 19:00 в стенах Большого зала филармонии им. Шостаковича состоится открытие фестиваля, который получил название "Праздник со слезами на глазах". В этом году программа мероприятия приурочена ко Дню Победы, которая включает в себя творчество 80 композиторов. Как отмечает ТАСС художественный директор фестиваля композитор Григорий Корчмар, на фестивале будут представлены также мировые премьеры.

В этом году организаторы фестиваля подготовили для петербуржцев ряд сочинений разного жанра, связанный с тематикой победы и войны.

Лаборатория творческих поисков и достижений петербургских авторов в области симфонической музыки будет представлена в двух концертах под общим названием. Пресс-служба Смольного.

Таким образом, 17 и 25 мая в 19:00 в Капелле пройдут два концерта под названием "Оркестровая панорама".

В Малом зале филармонии им. Шостаковича 21 мая в 19:00 петербуржцы смогут насладиться хоровым концертом "Весна победы нашей".

Также 13, 15, 18, 20 и 23 мая в 19:00 в Доме композиторов пройдёт серия из пяти концертов под названием "Петербургская камерата". К тому же, в стенах концертного зала 19 мая в 19:00 состоится вечер песни и романса "Сквозь радости и печали".

С подробной информацией фестиваля можно ознакомиться на сайте.

"Петербургская музыкальная весна" - международный фестиваль, основанный в 1964 году Союзом композиторов Петербурга. На мероприятии малоизвестные и именитые композиторы имеют возможность представить зрителям свои лучшие творения, а также познакомить граждан со своим творчеством.

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