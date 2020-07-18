Международный джазовый фестиваль пройдет в Петербурге

Масштабный джазовый фестиваль появится в Петербурге. Возможность проведения мероприятия обсудили губернатор Александр Беглов и народный артист России Игорь Бутман, рассказали в пресс-службе Смольного 28 сентября.
Бутман отметил, что идея создания фестиваля вынашивалась уже давно. Кроме того, он предложил "собрать талантливую молодежь, гостей из-за рубежа и включить в программу образовательный момент".
В мероприятии примут участие ученики созданных в России джазовых академий, в том числе – петербургской, которую открыли два года назад. Беглов предложил провести фестиваль летом, чтобы "захватить период белых ночей".
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Фото: Pxhere
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