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Международный джазовый фестиваль пройдет в Петербурге
Сегодня, 21:19
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Международный джазовый фестиваль пройдет в Петербурге

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В мероприятии примут участие ученики созданных в России джазовых академий, в том числе – петербургской, которую открыли два года назад.

Масштабный джазовый фестиваль появится в Петербурге. Возможность проведения мероприятия обсудили губернатор Александр Беглов и народный артист России Игорь Бутман, рассказали в пресс-службе Смольного 28 сентября.

Бутман отметил, что идея создания фестиваля вынашивалась уже давно. Кроме того, он предложил "собрать талантливую молодежь, гостей из-за рубежа и включить в программу образовательный момент". 

В мероприятии примут участие ученики созданных в России джазовых академий, в том числе – петербургской, которую открыли два года назад. Беглов предложил провести фестиваль летом, чтобы "захватить период белых ночей".

Ранее мы сообщали о том, что на Думской улице в 2025-2026 годах появится музыкальный кластер.

Фото: Pxhere

Теги: джазовый фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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