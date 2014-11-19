Четвертый день Международного джазового фестиваля Saint-Petersburg Jazz Festival

Концерт "I Международный джазовый фестиваль. День четвертый" состоится 26 июля в Юсуповском саду. Начало – в 19:00. Возрастные ограничения: 6+.

В Петербурге до 28 июля идет Первый международный джазовый фестиваль. Северная столица на неделю стала сердцем джазового мира. В рамках мероприятия выступят более 600 артистов из РФ и из-за рубежа.

В Юсуповском саду 26 июля для гостей фестиваля споет L"ONE со специальной программой Jazz set; Billy"s Band и UBEL.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет масштабная клубная программа: в Джаз-клубе Игоря Бутмана, Филармонии джазовой музыки, клубах JFC Jazz Club, The Hat Bar, "48 Стульев", Police Station и "Этобар".

Фото: spbjazzfest.ru