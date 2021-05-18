Второй день Международного джазового фестиваля Saint-Petersburg Jazz Festival

Концерт "I Международный джазовый фестиваль. День второй" пройдет 24 июля в Юсуповском саду. Мероприятие начнется в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В Петербурге с 22 по 28 июля состоится Первый международный джазовый фестиваль. Город на Неве на семь дней станет сердцем джазового мира. В рамках мероприятия выступят более 600 артистов из РФ и стран зарубежья.

В среду, 24 июля, в Юсуповском саду сыграют Ильдар Абдразаков совместно с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, Алексей Архиповский и коллектив из Индонезии Nadine Adrianna Trio.

Концерты в Юсуповском саду пройдут в формате Open-Air. Это подразумевает отсутствие обустроенных сидячих мест и навесов от дождя.

Фото: spbjazzfest.ru