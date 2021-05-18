Второй день Международного джазового фестиваля Saint-Petersburg Jazz Festival

В Петербурге с 22 по 28 июля состоится Первый международный джазовый фестиваль. Город на Неве на семь дней станет сердцем джазового мира. В рамках мероприятия выступят более 600 артистов из РФ и стран зарубежья.
В среду, 24 июля, в Юсуповском саду сыграют Ильдар Абдразаков совместно с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, Алексей Архиповский и коллектив из Индонезии Nadine Adrianna Trio.
Концерты в Юсуповском саду пройдут в формате Open-Air. Это подразумевает отсутствие обустроенных сидячих мест и навесов от дождя.
Фото: spbjazzfest.ru
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