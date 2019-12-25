Джазовый фестиваль в Петербурге посетили свыше 200 тыс. зрителей

Выступили более 600 артистов из России и других стран мира.

Второй Петербургский международный джазовый фестиваль в 2025 году посетили более 200 тыс. зрителей. Состоялись 140 концертов, сообщили в Смольном 28 июля.

Кроме того, отмечается, что задействовали девять джаз-клубов и шесть концертных площадок. Выступили свыше 600 артистов из России и других стран мира.

А еще на церемонии закрытия в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича подвели итоги Всероссийского конкурса джазовых композиторов. В номинации "Инструментальная джазовая пьеса" победила Ирина Марголина из Северной столицы.

Объявили и лауреатов Всероссийской профессиональной джазовой премии. "Лучший большой ансамбль" – Петербургский джазовый оркестр под управлением Бениамина Саруханяна, награду в специальной номинации "Легенда джаза" вручили народному артисту Давиду Голощекину.

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