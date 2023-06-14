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Международный джазовый фестиваль стартовал в Петербурге
Сегодня, 14:57
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Международный джазовый фестиваль стартовал в Петербурге

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А еще запланированы конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. 

В Петербурге начался Международный джазовый фестиваль. О мероприятии подробнее рассказал народный артист РФ Игорь Бутман 23 июля в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Фестиваль состоится на территории Юсуповского сада, "Севкабеля", озера Долгое и Петергофа. 

Когда мы задумали фестиваль с Александром Бегловым, понимали, что в центре все площадки известны, но важно охватить и другие районы, дать людям возможность выйти рядом с домом и послушать хорошую музыку, талантливых музыкантов и известных звезд. Поэтому сделали широкую географию. 

Игорь Бутман, народный артист РФ 

В частности, выступит певица Полина Гагарина, с ней сыграют выпускники Гнесинки. Также будет играть Uma2rman. А еще запланированы конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. 

Ранее на Piter.TV: на Пионерской площади с 24 по 27 июля состоится Гастрономический фестиваль. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: джаз, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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