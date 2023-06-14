Международный джазовый фестиваль стартовал в Петербурге

А еще запланированы конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

В Петербурге начался Международный джазовый фестиваль. О мероприятии подробнее рассказал народный артист РФ Игорь Бутман 23 июля в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фестиваль состоится на территории Юсуповского сада, "Севкабеля", озера Долгое и Петергофа.

Когда мы задумали фестиваль с Александром Бегловым, понимали, что в центре все площадки известны, но важно охватить и другие районы, дать людям возможность выйти рядом с домом и послушать хорошую музыку, талантливых музыкантов и известных звезд. Поэтому сделали широкую географию. Игорь Бутман, народный артист РФ

В частности, выступит певица Полина Гагарина, с ней сыграют выпускники Гнесинки. Также будет играть Uma2rman. А еще запланированы конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

Ранее на Piter.TV: на Пионерской площади с 24 по 27 июля состоится Гастрономический фестиваль.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)