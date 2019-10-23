Международный день студента отметят в Петербурге донорской акцией

Во вторник, 17 ноября, в Петербурге отметят международный день студента. При поддержке комитета по молодежной политике молодые люди смогут стать донорами.
Около 14 пунктов переливания крови примут петербургских студентов. Юноши и девушки не только сдадут кровь, но и выступят в качестве волонтёров и фотографов.
Также в рамках празднования в городе на Неве представят интерактивную карту, на которой будут обозначены популярные у молодежи места.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор высказался о дефиците лекарств в аптеках Петербурга.
Фото:pixabay
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