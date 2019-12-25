Губернатор высказался о дефиците лекарств в аптеках Петербурга

Губернатор Александр Беглов высказался о дефиците лекарств в аптеках Петербурга. Свое заявление он сделал в эфире "Радио России" вечером 16 ноября.

Градоначальник считает, что в исчезновении препаратов с прилавков магазинов виноват ажиотаж горожан.

Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств — отметил Беглов.

Губернатор добавил, что эпидемия коронавируса сейчас испытывает город на прочность, однако система здравоохранения работает в прежнем режиме. Беглов напомнил, что число больничных коек не бесконечно. Необходимо использовать вне дома маски, перчатки и другие средства дезинфекции, а это может каждый, сообщил губернатор.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа обсудили поправки к бюджету на следующий год и на плановый период с 2022 по 2023 годы.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов