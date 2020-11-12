Фармпредприятия в Петербурге увеличили объемы производства лекарств

Фармакалогические предприятия в Петербурге увеличили объемы производства лекарств, в том числе для лечения коронавируса. Это стало следствием появившихся сообщений о том, что в аптеках города отмечается дефицит некоторых препаратов из-за ажиотажного спроса. Ситуацию телеканалу "Санкт-Петербург" прояснили в Смольном.

Изучение ситуации по наличию препаратов в стационарах проходит каждые пять дней, а в государственной сети аптек – два раза в неделю. В Смольном напомнили, что пациентов, которые лечатся дома, обеспечат бесплатными лекарствами.

Анализ наличия препаратов в стационарах проводится каждые пять дней. В государственной аптечной сети — два раза в неделю.

Ранее мы сообщали о том, что Кремль считает недопустимой ситуацию с лекарствами для больных COVID-19 в некоторых регионах. С заявлением на эту тему выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Петербург получил 203 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса. Деньги выделили из бюджета страны.

Фото: Piter.tv