Петербург получил 203 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса

Деньги выделили из бюджета страны.

Деньги, выделенные Петербургу из государственной казны на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19, доведены до районных администраций, сообщил "Петербургский дневник" во вторник, 13 ноября.

В общей сумме город получил 203 миллиона рублей. Закупку лекарств произведут в кратчайшие сроки. Представители комитета по здравоохранению отметили, что список лекарств соответствует схемам лечения, содержащихся в девятой (последней) версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а именно: "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", "Умифеновир", "Ривароксабан", "Дексаметазон", "Парацетамол", "Интерферон-альфа", антибиотики.

Бесплатную выдачу лекарственных препаратов назначит лечащий врач.

Ранее мы писали, что работу поликлиник в Петербурге усилят для помощи больным коронавирусом.

Фото: Piter.TV