Кремль считает недопустимой ситуацию с лекарствами для больных COVID-19 в некоторых регионах. С заявлением на эту тему выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что специально для сокращения дефицита лекарств правительство вводит специальную систему мониторинга и контроля за регионами.
Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он назвал подобные ситуации недопустимыми. Чиновник подчеркнул, что контроль позволит кабмину прогнозировать и планировать потребность в медикаментах.
Песков подчеркнул, что решения о введении ограничений по-прежнему принимают региональные власти.
Ранее главам регионов поручено при необходимости вводить ограничения из-за COVID-19.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все