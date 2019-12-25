Песков подчеркнул, что контроль позволит кабмину прогнозировать и планировать потребность в медикаментах.

Кремль считает недопустимой ситуацию с лекарствами для больных COVID-19 в некоторых регионах. С заявлением на эту тему выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что специально для сокращения дефицита лекарств правительство вводит специальную систему мониторинга и контроля за регионами.

Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он назвал подобные ситуации недопустимыми. Чиновник подчеркнул, что контроль позволит кабмину прогнозировать и планировать потребность в медикаментах.

Песков подчеркнул, что решения о введении ограничений по-прежнему принимают региональные власти.

Ранее главам регионов поручено при необходимости вводить ограничения из-за COVID-19.

Фото: pixabay.com