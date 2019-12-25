В Петербурге на больницы и школы дополнительно выделят 1,2 млрд рублей

На заседании ЗакСа было решено увеличить финансирование .

В Петербурге на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа обсудили поправки к бюджету на следующий год и на плановый период с 2022 под 2023 годы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На заседании было решено увеличить финансирование закупок оборудования для больниц, на благоустройство города, на поддержку СМИ и на затраты по субсидии школам.

Рост затрат на данные нужды оценили в 1,252 млрд рублей. От комитета по финансам возражений не было.

Ранее Смольный предложил выделить дополнительные средства на строительство метро.

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