Между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе на КАД на неделю ограничат движение

Ограничения будут действовать неделю.

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Третью полосу перекроют в период со 2 по 9 мая. На участке будут бороться с колейностью. На первой и второй полосе скоростной режим будет ограничен до 50 км/час.

Сроки окончания работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Ремонт будет идти в круглосуточном режиме.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"