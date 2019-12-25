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Между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе на КАД на неделю ограничат движение
Сегодня, 15:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе на КАД на неделю ограничат движение

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Ограничения будут действовать неделю.

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Третью полосу перекроют в период со 2 по 9 мая. На участке будут бороться с колейностью. На первой и второй полосе скоростной режим будет ограничен до 50 км/час. 

Сроки окончания работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Ремонт будет идти в круглосуточном режиме. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: борьба c колейностью, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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