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Грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе
Сегодня, 12:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

Водитель грузовика с краской создал пробку на КАД в районе Таллинского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Краска, которая находилась в грузовике, рассыпалась по дороге.

Для проезда не доступны 3 и 4-я полосы внутреннего кольца. В обе стороны образовалась пробка в 2 километра. Пострадал один человек – водитель грузовика.

Накануне в ДТП на автодороге "Санкт-Петербург – Псков" погиб 50-летний водитель Mercedes.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Теги: кад, таллинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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