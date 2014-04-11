Грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе

Водитель грузовика с краской создал пробку на КАД в районе Таллинского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Краска, которая находилась в грузовике, рассыпалась по дороге.
Для проезда не доступны 3 и 4-я полосы внутреннего кольца. В обе стороны образовалась пробка в 2 километра. Пострадал один человек – водитель грузовика.
Накануне в ДТП на автодороге "Санкт-Петербург – Псков" погиб 50-летний водитель Mercedes.
Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"
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