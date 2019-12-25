Между президентом и губернатором Петербурга состоялся телефонный разговор

В субботу, 4 апреля, между президентом Владимиром Путиным и губернатором Петербурга Александром Бегловым состоялся телефонный разговор. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Губернатор рассказал о предпринимаемых мерах в борьбе с коронавирусом. Правительство страны направило в Петербург 3 миллиарда 533 миллиона рублей на оснащение коек в городских больницах для помощи больным новой вирусной инфекцией. Сейчас в городе 2644 койки, к концу месяца подготовят еще 2767.
Ранее мы писали, что эксперт объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице.
Фото: pixabay
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